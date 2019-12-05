Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью пообещал телеведущей Анастасии Ивлеевой не закрывать YouTube в России.

"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства.

При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

Регулирование интернета

Главе правительства также задали вопрос о ситуации вокруг "Яндекса". Он ответил, что регулирование в сфере значимых интернет-ресурсов необходимо, но оно не должно быть дурным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранного владения значимым интернет-ресурсом до 20%. Позднее документ отозвали для доработки.