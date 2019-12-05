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Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube
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РИА Новости

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

17:07 05.12.2019
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью пообещал телеведущей Анастасии Ивлеевой не закрывать YouTube в России.
"Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать", — сказал глава правительства.
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При этом Медведев уточнил, что многое зависит не от Москвы, а от политики самого видеосервиса, которая меняется. В частности, в коммерческой части и в разделе об авторских правах она становится более строгой, заключил премьер.

Регулирование интернета

Главе правительства также задали вопрос о ситуации вокруг "Яндекса". Он ответил, что регулирование в сфере значимых интернет-ресурсов необходимо, но оно не должно быть дурным.
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Ранее в Госдуму внесли законопроект, ограничивающий долю иностранного владения значимым интернет-ресурсом до 20%. Позднее документ отозвали для доработки.
"Когда сумели договориться о нормальном, сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможность влиять на ситуацию, ситуация успокоилась", - сказал премьер-министр, комментируя колебания котировок "Яндекса" на фоне ситуации с законопроектом.
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ЯндексАнастасия ИвлееваДмитрий МедведевYouTubeРоссияОбщество
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