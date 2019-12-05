В Париже на акции протеста задержали более 60 человек

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Число задержанных в Париже, где проходит протестная акция против пенсионной реформы, увеличилось до 65, сообщает префектура полиции.
Ранее сообщалось о 28 задержанных во французской столице.
"Пятого декабря полицейские и жандармы провели 6476 проверок, были задержаны 65 человек", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
В четверг во Франции проходит масштабная общенациональная забастовка, которая привела к отмене значительной части общественного транспорта.
Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 (16.00 мск) от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.