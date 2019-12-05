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В Париже на акции протеста задержали более 60 человек
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РИА Новости

В Париже на акции протеста задержали более 60 человек

17:03 05.12.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Число задержанных в Париже, где проходит протестная акция против пенсионной реформы, увеличилось до 65, сообщает префектура полиции.
Ранее сообщалось о 28 задержанных во французской столице.
"Пятого декабря полицейские и жандармы провели 6476 проверок, были задержаны 65 человек", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.
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Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 (16.00 мск) от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций. По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.
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