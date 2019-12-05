В Париже на акции протеста задержали более 60 человек

В четверг во Франции проходит масштабная общенациональная забастовка, которая привела к отмене значительной части общественного транспорта.

Массовая протестная акция против пенсионной реформы стартовала около 14.00 (16.00 мск) от Восточного вокзала по направлению к площади Нации в Париже. Ее организаторами выступили ряд крупнейших профсоюзов Франции. Для обеспечения безопасности во французской столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.