В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в четверг в городе Темникове в Мордовии, сообщает Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в четверг в городе Темникове в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

Не проигравший ни одного сражения русский флотоводец Федор Федорович Ушаков (1745-1817) умер в своем имении в деревне Алексеевке (ныне - территория Мордовии) и был отпет в Спасо-Преображенской церкви города Темникова. Ушаков был причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин, считается небесным покровителем Мордовии.

"Пятого декабря в старейшем городе Мордовии Темникове состоялось торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент, увековечивающий память о великом флотоводце, установлен на центральной площади Темникова", - говорится в сообщении.

© Фото : Пресс-служба Главы Республики Мордовия Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников © Фото : Пресс-служба Главы Республики Мордовия Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников

Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия со дня смерти флотоводца.

"Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к его председателю, министру культуры России Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать. Российское военно-историческое общество изготовило памятник на собственные средства, а республика, со своей стороны, помогла с благоустройством центральной площади Темникова. На эти цели также были направлены средства федерального гранта, который выиграла администрация Темниковского района", - отмечается в сообщении.

Глава Мордовии заявил, что Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота и образцом праведности. "Он - подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком", - подчеркнул Волков.