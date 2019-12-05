В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в четверг в городе Темникове в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Не проигравший ни одного сражения русский флотоводец Федор Федорович Ушаков (1745-1817) умер в своем имении в деревне Алексеевке (ныне - территория Мордовии) и был отпет в Спасо-Преображенской церкви города Темникова. Ушаков был причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин, считается небесным покровителем Мордовии.
"Пятого декабря в старейшем городе Мордовии Темникове состоялось торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент, увековечивающий память о великом флотоводце, установлен на центральной площади Темникова", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики МордовияТоржественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия со дня смерти флотоводца.
"Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к его председателю, министру культуры России Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать. Российское военно-историческое общество изготовило памятник на собственные средства, а республика, со своей стороны, помогла с благоустройством центральной площади Темникова. На эти цели также были направлены средства федерального гранта, который выиграла администрация Темниковского района", - отмечается в сообщении.
Глава Мордовии заявил, что Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота и образцом праведности. "Он - подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком", - подчеркнул Волков.
Он напомнил, что в августе 2001 года Темников стал духовным центром православного мира, когда в торжествах, связанных с канонизацией адмирала Ушакова, приняли участие более 7 тысяч человек. "Менее чем через два года будет отмечаться 20-летие со дня канонизации адмирала. Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы темниковская земля, места, связанные с Ушаковым, вошли в туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров". Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района", - отметил глава региона.