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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-05T17:00+0300
https://ria.ru/20191205/1562019303.html
В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову
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РИА Новости

В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову

16:53 05.12.2019 (обновлено: 17:00 05.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба Главы Республики МордовияТоржественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Памятник адмиралу Федору Ушакову открыли в четверг в городе Темникове в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Не проигравший ни одного сражения русский флотоводец Федор Федорович Ушаков (1745-1817) умер в своем имении в деревне Алексеевке (ныне - территория Мордовии) и был отпет в Спасо-Преображенской церкви города Темникова. Ушаков был причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин, считается небесным покровителем Мордовии.
"Пятого декабря в старейшем городе Мордовии Темникове состоялось торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову. Монумент, увековечивающий память о великом флотоводце, установлен на центральной площади Темникова", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Главы Республики МордовияТоржественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
© Фото : Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
Глава Мордовии Владимир Волков, поздравляя жителей республики с открытием памятника, отметил, что идея его установки возникла три года назад, в преддверии 200-летия со дня смерти флотоводца.
"Региональное отделение Российского военно-исторического общества обратилось за помощью к его председателю, министру культуры России Владимиру Мединскому, и ответ не заставил себя долго ждать. Российское военно-историческое общество изготовило памятник на собственные средства, а республика, со своей стороны, помогла с благоустройством центральной площади Темникова. На эти цели также были направлены средства федерального гранта, который выиграла администрация Темниковского района", - отмечается в сообщении.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
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Глава Мордовии заявил, что Ушаков является символом мужества и стойкости, непобедимости российского флота и образцом праведности. "Он - подлинный герой. И именно на таких примерах должно воспитываться наше подрастающее поколение. Для жителей Мордовии Федор Федорович особенно близок. Именно мордовскую землю он выбрал для последних лет своей жизни. На свои средства открыл в Темникове госпиталь, сделал много пожертвований во время Отечественной войны 1812 года. Похоронить себя Ушаков завещал в Санаксаре, на мордовской земле. Поэтому мы с гордостью называем легендарного адмирала своим земляком", - подчеркнул Волков.
Он напомнил, что в августе 2001 года Темников стал духовным центром православного мира, когда в торжествах, связанных с канонизацией адмирала Ушакова, приняли участие более 7 тысяч человек. "Менее чем через два года будет отмечаться 20-летие со дня канонизации адмирала. Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы темниковская земля, места, связанные с Ушаковым, вошли в туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров". Это позволит направить в Темников большое количество туристов, привлечь средства на развитие района", - отметил глава региона.
Вид на Саранск. Справа - фонтан у памятника Дружбы народов
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Республика МордовияВладимир ВолковФедор УшаковНижний НовгородВладимир МединскийАлексеевкаРоссияОбщество
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