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Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
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РИА Новости

Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент

16:49 05.12.2019 (обновлено: 16:50 05.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если демократы палаты представителей хотят объявить ему импичмент, пусть сделают это сейчас, чтобы после справедливого судебного разбирательства в сенате страна могла вернуться к делам.
"Если вы (демократы – ред.) собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", - написал Трамп в Twitter.
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Если палата представителей объявит президенту импичмент, сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно, чтобы две трети сенаторов признали его виновным в преступлении. Республиканцы контролируют большинство в сенате, и никто из них пока не высказался в поддержку импичмента.
Ранее представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате, где республиканцы контролируют большинство, и ждет в качестве свидетелей экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, а также автора жалобы, положившей начало этой ситуации.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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