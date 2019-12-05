Путин пообещал обдумать идею о волонтерских проектах без создания НКО

СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин пообещал обдумать идею одного из "серебряных волонтеров" о возможности реализации волонтерских проектов от имени физических лиц без создания некоммерческой организации (НКО).

С такой просьбой в ходе встречи с лидерами волонтерского движения к главе государства обратилась "серебряный волонтер", автор проекта "Бабушка на час" Вера Лазарева.

"Мне нужно, чтобы бабушки и дедушки могли писать свои проекты не только от НКО и реализовывать свои проекты. Это такой пласт движения людей с хорошим сердцем, поэтому рассмотрите вопрос, поддержите нас", - обратилась она к Путину.

"Хорошо, вы правы абсолютно. Таких нюансов не чувствуешь из Москвы", - сказал он в ответ.

Женщина рассказала президенту, что в ее организации работают уже более 5 тысяч волонтеров в 32 муниципалитетах Волгоградской области. Все они входят в центр "серебряного волонтерства". "Волонтерство - это таблетка для продления молодости, это уже наш образ жизни стал. Нас очень много и мы очень много проектов реализуем - социальных, нужных. Я думаю, что мы в нашей стране еще очень пригодимся. Но знаете, не каждый волонтер в "серебряном" возрасте может открыть НКО и реализовать свой проект, везде какие-то цензы существуют", - заверила Лазарева.

Рассказывая о своих проектах, она сообщила Путину, что "бабушки на час" работают в детских домах. "Мы приходим на час или на два, там все есть, только бабушек нет. Мне сейчас что нравится, сейчас и дедушки уже к нам подошли. Я думала, что они в "Красной книге", - рассказала Лазарева.

Она уточнила, что добровольцы-бабушки и дедушки учат детей готовить еду, обучают их языкам, вязанию.

Другой проект - "Связь поколений. Наставник рядом". Благодаря ему волонтеры пожилого возраста уделяют внимание 300 детям из вечерней школы, а также 70 ребятам, которых воспитывают только папы.

О том, что такая работа приносит пользу, по словам Лазаревой, свидетельствует тот факт, что из 83 детей, состоящих на учете в полиции, осталось всего 13. "Это победа нашего педколлектива и нас - "серебряных волонтеров", - подчеркнула она.