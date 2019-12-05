В Париже забастовка работников транспорта продлится до 9 декабря

Таким образом, во французской столице в ближайшие дни по-прежнему будут перебои с транспортом.

Поводом недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.