В Париже забастовка работников транспорта продлится до 9 декабря

Таким образом, во французской столице в ближайшие дни по-прежнему будут перебои с транспортом.
Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. В Париже полностью закрыты 11 линий метро, отменена большая часть пригородных парижских электричек RER (линии A и В), циркулируют лишь 30% автобусов и трамваев.
Поводом недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
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