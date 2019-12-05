ВЭБ уволил сотрудника, занимавшегося манипулированием на рынке валюты

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВЭБ еще в августе 2018 года уволил сотрудника Николая Бычкова, который занимался манипулированием на рынке валюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Указанный человек не работает в ВЭБ.РФ с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности", - сообщили представитель ВЭБа.

В госкорпорации отметили, что проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала цель исключить риск противоправных действий. "К настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению", - подчеркнули в ВЭБ.