РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T16:40+0300
https://ria.ru/20191205/1562013527.html
ВЭБ уволил сотрудника, занимавшегося манипулированием на рынке валюты
https://cdn25.img.ria.ru/images/99270/14/992701415_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_a916fbcd1ca93cb43a8e2d23724cdfab.jpg
РИА Новости

ВЭБ уволил сотрудника, занимавшегося манипулированием на рынке валюты

16:31 05.12.2019 (обновлено: 16:40 05.12.2019)
410
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Внешэкономбанка РФ
Здание Внешэкономбанка РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВЭБ еще в августе 2018 года уволил сотрудника Николая Бычкова, который занимался манипулированием на рынке валюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Банк России ранее в четверг сообщил, что действовавший от имени ВЭБа на рынке валюты РФ Николай Бычков в апреле-июне 2018 года неоднократно манипулировал рынком валютных инструментов.
"Указанный человек не работает в ВЭБ.РФ с августа 2018 года. Он был уволен за выявленные в ходе внутренней проверки нарушения в своей деятельности", - сообщили представитель ВЭБа.
В госкорпорации отметили, что проведенная в ВЭБе в 2018-2019 годах реорганизация в том числе преследовала цель исключить риск противоправных действий. "К настоящему моменту выстроено системное сотрудничество с ЦБ и правоохранительными органами по этому направлению", - подчеркнули в ВЭБ.
811030
Обсудить 0
ВЭБЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ выявил манипулятора на рынке валюты, действовавшего от имени ВЭБа
Эмблема на форме сотрудника полиции
Жителя Москвы осудили за нападение на полицейского в Краснодаре
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Компрессорная установка на месторождении природного газа
"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
Пленарное заседание Верховной рады Украины. 5 декабря 2019
В Раде подрались депутаты "Слуги народа"
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Здание суда в США
Россиянка Тэрада признала себя виновной в суде США в отмывании денег
Автомобили Hyundai Creta на Московском международном автомобильном салоне-2016
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
Турчак назвал правозащиту одним из приоритетных направлений работы ЕР
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года колонии за неуплату налогов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния