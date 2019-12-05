Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

Как отметила руководитель программы "Медвежий патруль" в поселке Татьяна Миненко, почти все медведи худые, "среди них есть как взрослые, так и молодые звери, есть самки с медвежатами разного возраста".
© Фото : пресс-служба WWF РоссииБелые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
© Фото : пресс-служба WWF России
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Инспекторы патрулируют поселок, дежурят около детского сада и школы, чтобы предотвратить встречи людей и медведей. Все общественные мероприятия отменены, в разрешении ситуации участвуют администрация и добровольцы.
Как отмечается в сообщении, в районе Мыса Кожевникова установилась необычайно теплая погода для начала декабря. Из-за этого медведи не могут покинуть окрестности села по льду, который еще недостаточно прочный.
"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них уже ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В поселки медведи тоже любят заходить — посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми. Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи", — пояснил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.