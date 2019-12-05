Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

"Если бы лед был достаточно крепким, медведи или хотя бы часть из них уже ушли бы в море, где могли бы охотиться на тюленя или морского зайца. А пока они будут искать еду вдоль берега. В поселки медведи тоже любят заходить — посмотреть, как люди живут, и в поисках еды. Поэтому остро встает вопрос обращения с отходами, особенно с пищевыми. Подобные ситуации становятся нормой. Так что к этому надо адаптироваться, чтобы не пострадали ни люди, ни медведи", — пояснил координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Михаил Стишов.