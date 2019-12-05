РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-05T16:38+0300
https://ria.ru/20191205/1562013285.html
Почти 1,9 тысячи сирот нашли приемные семьи в Подмосковье в 2019 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/156201/25/1562012551_0:112:1500:956_1036x0_80_0_0_0fd6830d0302533d87983618965f2af2.jpg
РИА Новости

Почти 1,9 тысячи сирот нашли приемные семьи в Подмосковье в 2019 году

16:38 05.12.2019
8
© РИА Новости / Владимир ПесняОтец обнимает ребенка
Отец обнимает ребенка
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Московской области с начала года обрели дом 1887 детей-сирот. Органы опеки устроили их в замещающие семьи, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
В этом году в Подмосковье создали 341 приемную семью, всего таких в регионе ‒ свыше 4,1 тысячи. Перед ответственным шагом родители проходят специальную школу.

"В регионе для всех желающих стать приемными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы. Важность школ приемных родителей сложно переоценить, обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. С начала года в школах прошли обучение 1868 человек", ‒ рассказала Ирина Каклюгина.

Всего в Московской области насчитывается более 25 тысяч детей-сирот. Свыше 15,8 тысячи проживают в семьях опекунов. Еще около 8,5 тысячи ‒ в семьях усыновителей.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
Память советских воинов почтили в Московской области
Строительная техника на полигоне твердых бытовых отходов, где проводится рекультивация
Очистные сооружения на полигоне в Шатуре достроят до конца года
Мужчина в тренажерном зале на курсе реабилитации
Медоборудование для восстановления после инсультов появилось в МО
Монеты номиналом один рубль
Подмосковье предоставит налоговые льготы инвесторам
Женщина на прогулке с ребенком
Дом для попавших в трудную ситуацию женщин откроют в Балашихе
Рабочие во время капитального ремонта жилого дома
В Подмосковье отремонтировали около 2,5 тысячи домов в 2019 году
Лучшие волонтерские проекты получили гранты
Лучшие волонтерские проекты получили гранты
Участник военно-исторической реконструкции
В подмосковном Одинцове воссоздали битву 1941 года
Сотрудница коммунальных служб убирает снег
Коммунальные службы Подмосковья подготовились к зимнему сезону
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Петербург обеспечит детей с гепатитом С бесплатными лекарствами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев призвал учесть совершенные при выполнении нацпроектов ошибки
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Кириенко заявил о необходимости снять барьеры в работе волонтеров
Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
Около 7,5 млрд руб выделено в России на поддержку волонтерства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев о домашнем насилии: если люди жалуются, значит, проблема есть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния