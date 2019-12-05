Почти 1,9 тысячи сирот нашли приемные семьи в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Московской области с начала года обрели дом 1887 детей-сирот. Органы опеки устроили их в замещающие семьи, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования региона Ирину Каклюгину.
В этом году в Подмосковье создали 341 приемную семью, всего таких в регионе ‒ свыше 4,1 тысячи. Перед ответственным шагом родители проходят специальную школу.
"В регионе для всех желающих стать приемными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы. Важность школ приемных родителей сложно переоценить, обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. С начала года в школах прошли обучение 1868 человек", ‒ рассказала Ирина Каклюгина.
Всего в Московской области насчитывается более 25 тысяч детей-сирот. Свыше 15,8 тысячи проживают в семьях опекунов. Еще около 8,5 тысячи ‒ в семьях усыновителей.