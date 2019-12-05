Почти 1,9 тысячи сирот нашли приемные семьи в Подмосковье в 2019 году

"В регионе для всех желающих стать приемными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы. Важность школ приемных родителей сложно переоценить, обучение там действительно помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. С начала года в школах прошли обучение 1868 человек", ‒ рассказала Ирина Каклюгина.