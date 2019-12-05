Лучшие волонтерские проекты получили гранты

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" прошла в национальный День волонтера 5 декабря, сообщила пресс-служба Международного форума добровольцев. Лауреаты получили гранты в размере до 2 миллионов рублей на развитие своих инициатив.

Лучшей, по мнению экспертной комиссии, стала Инесса Клюкина из Республики Татарстан, автор проекта "Творческая инклюзивная студия "Э-моция". Награду "Волонтер года" Инессе Клюкиной вручил президент России Владимир Путин.

Девушка с самого детства не могла ходить из-за травмы спины и после пяти операций в возрасте 25 лет наконец смогла встать на ноги. Любовь к творчеству и желание сделать что-то полезное для людей с инвалидностью подтолкнули Инессу к созданию инклюзивного проекта.

Премию в номинации "Вокруг меня" получила Ирина Стюфеева из Челябинской области. Проект "Сбор вторсырья в помощь безнадзорным животным" направлен на решение экологических проблем, связанных с раздельным сбором отходов. Участники проекта приносят мусор на переработку, а вырученные средства передаются в приют для животных.

Статуэтку лучшего волонтера в направлении "Смелые сердцем" получил Константин Мухомедьяров из Забайкальского края, руководитель проекта "Чита Поиск Пропавших Детей и Людей – поисковый отряд имени Кости Долгова". Отряд тесно сотрудничает с полицией, МЧС, поисково-спасательными службами, краевым уполномоченным по правам ребенка. За пять лет волонтеры более 450 раз выезжали на поиски пропавших людей.

Проект Дмитрия Шубина из Свердловской области "Твоя жизнь – Твоя ответственность: #ПройдиТестНаВИЧ!" стал лучшим в медицинском добровольчестве ("Оберегая сердцем"). Участники проекта в составе мобильных бригад проводят экспресс-тестирования и консультируют жителей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Победителем в номинации "Уверенные в будущем" стала Екатерина Родина из Псковской области. В рамках ее патриотического проекта "Чтобы помнили…" более 6 тысяч человек приняли участие в интерактивных мероприятиях, посвященных истории родного края и осмысленному подходу к пониманию патриотизма.

Лучшими добровольцами в социальной сфере ("Рожденные помогать") в возрастной категории от 14 до 17 лет стала Эвелина Гурашкина из Краснодарского края. Вместе с друзьями она спасает исчезающих средиземноморских черепах Никольского.