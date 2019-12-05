РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T16:25+0300
https://ria.ru/20191205/1562012936.html
Федермессер призвала волонтеров помочь находящимся в психинтернатах
https://cdn24.img.ria.ru/images/154942/68/1549426829_87:0:2488:1351_1036x0_80_0_0_1e834f026d7a4b2aac903d99a7ea522a.jpg
РИА Новости

Федермессер призвала волонтеров помочь находящимся в психинтернатах

16:25 05.12.2019
125
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. Архивное фото
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. В психоневрологических интернатах пока не хватает волонтеров, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения столицы Нюта Федермессер призвала добровольцев оказывать помощь находящимся там людям.
"У меня есть к вам просьба. Я с недавних пор начала заниматься новой для себя темой - это тема психоневрологических интернатов, это места, о которых мы привыкли не думать. Эти места пустуют, волонтеров там очень мало, тем не менее они готовы открыть свои двери",- сказала Федермессер на церемонии закрытия международного форума добровольцев.
Дом сопровождаемого проживания в Раздолье Лениградской области
22 сентября, 08:00Религия и мировоззрение
"ПНИ его к Богу": жизнь у озера без решеток и транквилизаторов
Она отметила, что в психоневрологических интернатах живут люди, которые лишены любви и тепла. "Я очень вас всех призываю приходить, помогать и творческими проектами, и силами, и временем",- добавила Федермессер.
В 2019 году Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роструд провели проверку всех психоневрологических интернатов, в ходе которой были выявлены нарушения в 80% таких учреждений. План устранения нарушений был представлен в правительство Минтрудом РФ и утверждён вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Анна Николаевна у себя дома
4 марта, 08:00
"Здесь психиатр — Бог". Как суды признают людей невменяемыми
910201
Обсудить 0
Международный форум добровольцевНюта ФедермессерТатьяна ГоликоваРострудРоспотребнадзорРосздравнадзорСочиРоссияОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
Путин поддержал создание базы пациентов, чья личность не установлена
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
Путин пообещал обдумать идею о волонтерских проектах без создания НКО
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал подумать над закреплением понятия "уличная медицина"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению
Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
Путин предложил название для системы контроля ОНФ за обращениями
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ выявил манипулятора на рынке валюты, действовавшего от имени ВЭБа
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
Путин пригласил на парад ветерана, просившего об этом на прямой линии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник в МИД назвал разногласия Турции и НАТО мышиной возней
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Эмблема на форме сотрудника полиции
Жителя Москвы осудили за нападение на полицейского в Краснодаре
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал демократов как можно быстрее объявить ему импичмент
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода
Российский раввин Борода собирается стать "железным человеком"
Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния