Федермессер призвала волонтеров помочь находящимся в психинтернатах

"У меня есть к вам просьба. Я с недавних пор начала заниматься новой для себя темой - это тема психоневрологических интернатов, это места, о которых мы привыкли не думать. Эти места пустуют, волонтеров там очень мало, тем не менее они готовы открыть свои двери",- сказала Федермессер на церемонии закрытия международного форума добровольцев.