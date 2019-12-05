Федермессер призвала волонтеров помочь находящимся в психинтернатах

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. В психоневрологических интернатах пока не хватает волонтеров, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения столицы Нюта Федермессер призвала добровольцев оказывать помощь находящимся там людям.
"У меня есть к вам просьба. Я с недавних пор начала заниматься новой для себя темой - это тема психоневрологических интернатов, это места, о которых мы привыкли не думать. Эти места пустуют, волонтеров там очень мало, тем не менее они готовы открыть свои двери",- сказала Федермессер на церемонии закрытия международного форума добровольцев.
Она отметила, что в психоневрологических интернатах живут люди, которые лишены любви и тепла. "Я очень вас всех призываю приходить, помогать и творческими проектами, и силами, и временем",- добавила Федермессер.
В 2019 году Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роструд провели проверку всех психоневрологических интернатов, в ходе которой были выявлены нарушения в 80% таких учреждений. План устранения нарушений был представлен в правительство Минтрудом РФ и утверждён вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.