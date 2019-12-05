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В Кировской области три человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Кировской области три человека погибли в ДТП

16:23 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали при ДТП на трассе в Кировской области, сообщает региональное управление МВД.
Столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2112 и LADA Priora произошло на 197 километре федеральной автодороги "Вятка" в Тужинском районе Кировской области в четверг в 12.45.
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"В результате происшествия три человека погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП в Кировской области проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия осуществляют регулировочные действия сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
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ГосавтоинспекцияМВД МосквыКировская областьРоссияПроисшествия
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