В Кировской области три человека погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали при ДТП на трассе в Кировской области, сообщает региональное управление МВД.
Столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2112 и LADA Priora произошло на 197 километре федеральной автодороги "Вятка" в Тужинском районе Кировской области в четверг в 12.45.
"В результате происшествия три человека погибли и еще трое получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП в Кировской области проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте происшествия осуществляют регулировочные действия сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.