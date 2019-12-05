Лавров прокомментировал объявление космоса операционной сферой НАТО

"Что касается объявления космоса ареной натовских операций - они и киберпространство уже объявили в таком же качестве - это требует серьезного учета в работе всех международных институтов, потому что мы должны следовать правилу, которое записано в уставе ООН. Что безопасность является нашим общим достоянием, и система коллективной безопасности должна опираться на принцип равноправия и уважения суверенитета друг друга", - сказал Лавров.