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Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков
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РИА Новости

Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков

16:17 05.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на Московской конференции по нераспространению
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон прорабатывается, но вопрос об этом пока не закрыт, заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Рябков.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывается возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря.
"Это вопрос, который совершенно пока не закрыт. Поэтому мне добавить к тому, что было сказано, нечего",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о визите Лаврова в Вашингтон 10 декабря и его возможной встрече с американским госсекретарем Майком Помпео.
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