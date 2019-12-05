Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков

"Это вопрос, который совершенно пока не закрыт. Поэтому мне добавить к тому, что было сказано, нечего",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о визите Лаврова в Вашингтон 10 декабря и его возможной встрече с американским госсекретарем Майком Помпео.