Вопрос о визите Лаврова в Вашингтон пока не закрыт, заявил Рябков

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон прорабатывается, но вопрос об этом пока не закрыт, заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Рябков.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывается возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря.
"Это вопрос, который совершенно пока не закрыт. Поэтому мне добавить к тому, что было сказано, нечего",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о визите Лаврова в Вашингтон 10 декабря и его возможной встрече с американским госсекретарем Майком Помпео.