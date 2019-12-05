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2019-12-05T16:17+0300
https://ria.ru/20191205/1562012366.html
Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарника
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РИА Новости
Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарника
Таксист Александр Зигуля из Харькова нашел оригинальный способ привлечь клиентов – он взял себе в напарники рыжего кота по кличке Чай. Режим таксиста непростой, поэтому нужен был особый кот с хорошим вестибулярным аппаратом. Пушистого напарника Александр искал везде - по друзьям, в зоомагазинах, - но нашел, в итоге, на автомойке.
2019-12-05T16:17+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=13641826&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/156201/21/1562012135_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_c6f7fdf5acb5be14edff86f4c4980d21.jpg
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PT0M55S

Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарника

16:17 05.12.2019
3089
Таксист Александр Зигуля из Харькова нашел оригинальный способ привлечь клиентов – он взял себе в напарники рыжего кота по кличке Чай. Режим таксиста непростой, поэтому нужен был особый кот с хорошим вестибулярным аппаратом. Пушистого напарника Александр искал везде - по друзьям, в зоомагазинах, - но нашел, в итоге, на автомойке.
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домашние животныеХарьковТаксиВидео
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