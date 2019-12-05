Кот и такси: водитель из Харькова взял себе хвостатого напарника

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Таксист Александр Зигуля из Харькова нашел оригинальный способ привлечь клиентов – он взял себе в напарники рыжего кота по кличке Чай. Режим таксиста непростой, поэтому нужен был особый кот с хорошим вестибулярным аппаратом. Пушистого напарника Александр искал везде - по друзьям, в зоомагазинах, - но нашел, в итоге, на автомойке.