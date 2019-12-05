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Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
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РИА Новости

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

16:15 05.12.2019 (обновлено: 17:20 05.12.2019)
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© REUTERS / Fabrizio BenschПолицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
Полицейские на месте убийства в берлинском районе Моабит
© REUTERS / Fabrizio Bensch
БРАТИСЛАВА, 5 дек — РИА Новости. Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Глава ведомства сообщил, что на заседании некоторые страны вспомнили о трагедии с рейсом MH17 малайзийского "Боинга", а представитель Нидерландов вновь сказал, что Россия не сотрудничает с международной следственной группой. Как подчеркнул Лавров, Москву в эту группу "никто не звал", однако факты, которые она предоставила, по количеству и качеству "перебивают другие вклады".

"Но на простой вопрос "где же все-таки данные с радаров украинских, где же записи диспетчеров украинских и где обещанные давно спутниковые снимки Соединенных Штатов?" нам никто ответить не может. А когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией", — сказал министр журналистам.

Он добавил, что между российскими и немецкими правоохранительными органами существуют каналы для общения и рассмотрения вопросов. По словам Лаврова, именно этими каналами и нужно пользоваться.

"Если наши немецкие партнеры будут предъявлять, что вот мы считаем, что Россия сотрудничала недостаточно, мне неизвестно, на чем они такие оценки основывают", — отметил он.

Накануне МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Торнике К. (Зелимхан Хангошвили) в Берлине. СМИ сообщили, что ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с Генпрокуратурой в расследовании.
В российском Министерстве иностранных дел решения Берлина назвали политизированными и недружественными и пообещали ответить зеркально.
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Что случилось в Берлине

В конце лета неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.
Как сообщал онлайн-журнал Spiegel, следствие посчитало самым вероятным сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства". Подчеркивалось, что заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
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Тридцатого августа то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, по их версии, отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
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Сергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Как все стандартно: в смерти очередного террориста (проходимца) повинна Россия. На выходе, вероятно, заявление канцлера ФРГ А.Меркель о том, что в её предстоящем уходе политической арены виновата Москва.
5 декабря, 16:23
vv.p.neznamov
12260017
На сколько я знаю обычно после совершения убийства оружие выкидывают, а тут задержали и прямо с оружием, странно...
5 декабря, 16:46
rreznichenko
10642003
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