Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

"Но на простой вопрос "где же все-таки данные с радаров украинских, где же записи диспетчеров украинских и где обещанные давно спутниковые снимки Соединенных Штатов?" нам никто ответить не может. А когда мы у них все-таки спрашиваем, в чем же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы, это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. И, наверное, разговаривать так ни с кем нельзя, тем более с Российской Федерацией", — сказал министр журналистам.