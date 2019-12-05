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ЦБ выявил манипулятора на рынке валюты, действовавшего от имени ВЭБа
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РИА Новости

ЦБ выявил манипулятора на рынке валюты, действовавшего от имени ВЭБа

16:11 05.12.2019 (обновлено: 16:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ЦБ выявил манипулятора, действовавшего от имени ВЭБа на рынке валюты РФ в апреле-июне 2018 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России установил неоднократное манипулирование рынками валютных инструментов … в период с 13.04.2018 по 13.06.2018, осуществлявшееся Бычковым Николаем Владимировичем и … нерезидентом Fengda Trading Ltd. Являясь в указанный период лицом, уполномоченным совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Бычков Н.В. систематически совершал … сделки с … Fengda Trading Ltd по предварительному соглашению", - говорится в сообщении.
Комплекс административных зданий Проспект академика Сахарова, 7-9, Внешэкономбанк
30 октября 2018, 16:45
Внешэкономбанк (ВЭБ)
По данным ЦБ, Fengda Trading Ltd совершала покупку или необеспеченную продажу иностранной валюты по рыночным ценам, после чего выставляла одну или несколько лимитированных заявок на закрытие только что набранной позиции по более выгодным курсам. Спустя непродолжительное время, за которое курс не успевал значительно измениться, Бычков, действуя от имени Внешэкономбанка, выставлял одну или несколько заявок, мгновенное исполнение которых приводило к изменениям курса до уровней, на которых были расположены заявки контрагента, что позволяло контрагенту закрыть позицию с прибылью, говорится в сообщении ЦБ.
В результате совершения более 50 серий сделок по указанной схеме компанией Fengda Trading Ltd был получен доход в размере свыше 49 миллионов рублей, оценил регулятор. "Банк России направил Бычкову и Fengda Trading Ltd предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены Банком России в правоохранительные органы", - сообщил регулятор.
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ВЭБЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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