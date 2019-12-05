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Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
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РИА Новости

Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией

16:05 05.12.2019 (обновлено: 01:17 06.12.2019)
164709
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщил портал "Громадьске" со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
"Дата <...> не подтверждена", — сообщили в ведомстве.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
3 декабря, 18:00Акценты
"Нафтогаз" готов к победе. Что греет украинскую душу, если нет газаВ Амстердаме 4 декабря пройдут слушания по иску "Нафтогаза Украины" к "Газпрому". При этом до окончания контрактов остаются считанные дни, а к согласию прийти так и не получается.
Предложение обсудить проблему 5 декабря выдвинул глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. Российская сторона приняла его с условием, что "Нафтогаз" и "Газпром" к этому моменту договорятся о технических деталях контракта.
Как отмечает издание, 13 декабря истекает последний срок, когда Украина и Россия могут заключить долгосрочный договор по транзиту.

Переговоры по транзиту

Действующий контракт истекает в конце декабря. Москва настаивает, что новый договор возможен лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.
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В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Министр энергетики Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений. При этом накануне президент Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечали, что Киев предлагает неприемлемо высокие тарифы на транзит для подписания нового контракта.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромАлександр НовакВладимир ПутинРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Нам спешить некуда
5 декабря, 16:13
Сергей Смирнов
382110003
Привыкайте господа: газ российский, манометр - также! Отныне и до скончания транзита...
5 декабря, 16:13
vv.p.neznamov
33381005
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