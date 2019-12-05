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Лавров прокомментировал наращивание военных бюджетов стран НАТО
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РИА Новости

Лавров прокомментировал наращивание военных бюджетов стран НАТО

15:51 05.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Решение на саммите НАТО о рекордном наращивании бюджета альянса говорит о желании блока доминировать не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.
"Безоглядное расширение (НАТО - ред.) продолжается, военная инфраструктура быстро сдвигается на восток, вплотную к российским границам, идет постоянное нагнетание напряженности, постоянные обвинения в агрессивных намерениях нашей страны. И это все на фоне того, что на завершившемся в Лондоне саммите были приняты решения о рекордном дальнейшем наращивании военных бюджетов стран НАТО", - сказал Лавров.
"Это при том, что и нынешние бюджеты в десятки раз, более чем в десять раз, превосходят военный бюджет РФ. Факты, которые есть в наличии, говорят совершенно о простой, понятной для всех ситуации - НАТО хочет доминировать и в Евроатлантике, а если взять поведение НАТО и в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже", - отметил российский министр.
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Ближний ВостокСергей ЛавровМИД РФНАТОЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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