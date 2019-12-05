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СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге
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РИА Новости

СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге

15:50 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по ДТП с участием маршрутного такси в Калуге, в результате которого семь человек получили травмы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По его данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.
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Управление МВД по Калужской области сообщило о семи пострадавших, среди которых - ребенок 2007 года рождения. Все они были доставлены в медучреждения.
"В Калуге следователи организовали проверку безопасности услуг перевозки маршруткой, попавшей в ДТП... В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг по статье 238 УК РФ, - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФКалугаРоссияПроисшествия
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