СК начал проверку по факту ДТП с маршруткой в Калуге

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По его данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.
Управление МВД по Калужской области сообщило о семи пострадавших, среди которых - ребенок 2007 года рождения. Все они были доставлены в медучреждения.
"В Калуге следователи организовали проверку безопасности услуг перевозки маршруткой, попавшей в ДТП... В ходе проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям перевозчиков на предмет безопасности оказываемых ими услуг по статье 238 УК РФ, - говорится в сообщении.