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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-05T15:49+0300
https://ria.ru/20191205/1562010607.html
Хабиб Нурмагомедов награжден орденом "За заслуги перед Дагестаном"
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РИА Новости

Хабиб Нурмагомедов награжден орденом "За заслуги перед Дагестаном"

15:49 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил в четверг ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан" чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу - известному российскому спортсмену и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Высшие награды республики спортсмены получили за высокие спортивные достижения.
В настоящее время 31-летний Хабиб Нурмагомедов готовится к очередной защите титула. 18 апреля 2020 года он проведет в Нью-Йорке бой против американца Тони Фергюсона.
Глава республики отметил, что чемпион показал всему миру превосходство российской школы боевого самбо и пожелал ему продуктивной подготовки к предстоящему бою и победы в нём.
Он также напомнил, что отец чемпиона - заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов только по боевому самбо воспитал 18 чемпионов мира и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
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