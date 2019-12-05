Хабиб Нурмагомедов награжден орденом "За заслуги перед Дагестаном"

МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. Глава Дагестана . Глава Дагестана Владимир Васильев вручил в четверг ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан" чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и его отцу - известному российскому спортсмену и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Высшие награды республики спортсмены получили за высокие спортивные достижения.

В настоящее время 31-летний Хабиб Нурмагомедов готовится к очередной защите титула. 18 апреля 2020 года он проведет в Нью-Йорке бой против американца Тони Фергюсона.

Глава республики отметил, что чемпион показал всему миру превосходство российской школы боевого самбо и пожелал ему продуктивной подготовки к предстоящему бою и победы в нём.