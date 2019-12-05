В Екатеринбурге посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожара

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 600 человек эвакуировали из торгового центра "Пекин" в Екатеринбурге после возгорания в мусорном прессе, пожар удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории торгового центра "Пекин" загорелся пресс-компактор. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из ТЦ эвакуировали 600 человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в 14.50 мск пожар был локализован, а в 15.15 открытое горение удалось ликвидировать. К работам на месте ЧС привлекались 42 человека и 11 единиц техники.