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В Екатеринбурге посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожара
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РИА Новости

В Екатеринбурге посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожара

15:47 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 600 человек эвакуировали из торгового центра "Пекин" в Екатеринбурге после возгорания в мусорном прессе, пожар удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На территории торгового центра "Пекин" загорелся пресс-компактор. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из ТЦ эвакуировали 600 человек", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018
10 ноября 2018, 12:37
Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России
По его словам, в 14.50 мск пожар был локализован, а в 15.15 открытое горение удалось ликвидировать. К работам на месте ЧС привлекались 42 человека и 11 единиц техники.
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МЧС РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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