В Екатеринбурге посетителей торгового центра эвакуировали из-за пожара

"На территории торгового центра "Пекин" загорелся пресс-компактор. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из ТЦ эвакуировали 600 человек", - сказал собеседник агентства.

Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России

Крупные пожары в ТЦ и гипермаркетах в России

По его словам, в 14.50 мск пожар был локализован, а в 15.15 открытое горение удалось ликвидировать. К работам на месте ЧС привлекались 42 человека и 11 единиц техники.