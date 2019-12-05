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"Газпром" проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
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РИА Новости

"Газпром" проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

15:46 05.12.2019
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваАлексей Гордеев
Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Алексей Гордеев. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Краснодарский край), 5 дек - РИА Новости. "Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
"Обсуждается свой маршрут (газового трубопровода через Монголию - ред.). Это оговаривали президенты на встрече в сентябре в Улан-Баторе", - сказал он журналистам.
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Гордеев отметил, что сейчас такое задание дано "Газпрому", Минэнерго в этом участвует. "Сейчас обсчитывается экономическое обоснование. Надо понять, насколько экономически (выгодно – ред.). Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку это газопровод, который должен обеспечивать не только Монголию, но и Китай. Сроки … - в течение полугода всё посчитать и выдать предложения руководителям страны", - заявил Гордеев.
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ГазпромМинистерство энергетики РФАлексей ГордеевКитайРоссияМонголияЭкономика
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