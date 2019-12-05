Путин назвал число волонтеров в России

Он отметил, в период бурного технологического развития кажется, что машина может полностью заменить человека во всем. Искусственный интеллект, по словам президента, может быть эффективнее человека, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - сердца, души, сострадания.

"У всех у нас оно есть, а у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено, что представляет для всех нас особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества", - подчеркнул президент, выступая на церемонии закрытия Международного форума добровольцев.