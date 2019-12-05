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Путин назвал число волонтеров в России
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РИА Новости

Путин назвал число волонтеров в России

15:45 05.12.2019 (обновлено: 16:13 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России. 5 декабря 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России более 15 миллионов волонтеров.
Он отметил, в период бурного технологического развития кажется, что машина может полностью заменить человека во всем. Искусственный интеллект, по словам президента, может быть эффективнее человека, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - сердца, души, сострадания.
"У всех у нас оно есть, а у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено, что представляет для всех нас особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества", - подчеркнул президент, выступая на церемонии закрытия Международного форума добровольцев.
"Мы находимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране в период сочинской зимней олимпиады, а сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек - это огромная армия", - сказал Путин.
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