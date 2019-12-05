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ГД приняла в I чтении законопроект о повышенной страховке по вкладам
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РИА Новости

ГД приняла в I чтении законопроект о повышенной страховке по вкладам

15:41 05.12.2019 (обновлено: 15:52 05.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по вкладам граждан в отдельных случаях, например при получении наследства и продаже жилья.
Документ распространяет систему страхования вкладов на садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные, гаражно-строительные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, а также на некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по таким счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.
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Получение повышенного страхового возмещения - в пределах 10 миллионов рублей - допускается проектом по счетам физлиц при наличии особых жизненных обстоятельств. К ним относятся продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения или их части, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.
"Сегодня можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей, - пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что проект был внесен депутатами по итогам обсуждения с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. После принятия этого закона "граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики", заявил Володин.
Что касается расширения системы, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что сейчас в России 583 тысячи некоммерческих организаций, из них 175 тысяч социальной направленности. "На их счетах находится около 1,5 триллионов рублей. По нашей просьбе Агентство по страхованию вкладов провело примерные расчеты. И, исходя из этих расчетов, получается, что ответственность АСВ будет составлять, если мы примем закон, примерно 24 миллиарда рублей. Но при этом надо понимать, что такая ответственность может возникнуть только если все кредитные организации лишатся лицензии, что явно невозможно", - пояснил депутат.
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Госдума РФАгентство по страхованию вкладовРоссияЭкономика
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