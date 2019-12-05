Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Специалисты компании Google опубликовали результаты исследования, в котором перечислили самые просматриваемые ролики на YouTube в русскоязычном сегменте интернета, сообщила пресс-служба Google.

На первом месте оказалась пародия "ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ", которую сделал блогер Сыендук на детский мультсериал "Фиксики".

Второе место занял документальный фильм Юрия Дудя "Беслан.Помни", посвященный самому страшному теракту в истории России.

Тройку лидеров замкнул выпуск программы "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш.

В первой десятке также оказался номер шоумена Павла Воли "Про настоящих женщин", уже настоящие "Фиксики" (новые серии, в том числе "Маскарад"), миниатюра резидентов Comedy Club Карибидиса, Скорохода, Батрутдинова — "Неожиданная развязка", видео Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица, а также обзор фильма "Т-34" от [BadComedian] (Евгений Баженов) и видео под заголовком: ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК.

Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.

Первое и второе место заняли клипы Артура Пирожкова на песни "Зацепила" и "Алкоголичка", третье — видео дуэта Artik & Asti на трек "Грустный дэнс".