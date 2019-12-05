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2019-12-05T21:01+0300
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Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
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РИА Новости

Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России

21:01 05.12.2019
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© Продюсерская компания "Аэроплан"Кадр из мультфильма "Фиксики"
Кадр из мультфильма Фиксики
© Продюсерская компания "Аэроплан"
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Специалисты компании Google опубликовали результаты исследования, в котором перечислили самые просматриваемые ролики на YouTube в русскоязычном сегменте интернета, сообщила пресс-служба Google.
На первом месте оказалась пародия "ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ", которую сделал блогер Сыендук на детский мультсериал "Фиксики".
Второе место занял документальный фильм Юрия Дудя "Беслан.Помни", посвященный самому страшному теракту в истории России.
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Билли Айлиш обратилась к поклонникам на русском
Тройку лидеров замкнул выпуск программы "Вечерний Ургант" с певицей Билли Айлиш.
В первой десятке также оказался номер шоумена Павла Воли "Про настоящих женщин", уже настоящие "Фиксики" (новые серии, в том числе "Маскарад"), миниатюра резидентов Comedy Club Карибидиса, Скорохода, Батрутдинова — "Неожиданная развязка", видео Пельмень vs Руки Базуки и Сатанист. Farmer vs Synthol man. Каменные лица, а также обзор фильма "Т-34" от [BadComedian] (Евгений Баженов) и видео под заголовком: ЧТО ЕСЛИ 24 ЧАСА ПРОЛЕЖАТЬ В НАПИТКАХ? КОЛА, ФАНТА, СПРАЙТ, МОЛОКО, ТАРХУН И ТОМАТНЫЙ СОК.
Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
Первое и второе место заняли клипы Артура Пирожкова на песни "Зацепила" и "Алкоголичка", третье — видео дуэта Artik & Asti на трек "Грустный дэнс".
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В 2019 году пользователи также активно смотрели: "Сердцеедку" Егора Крида, "Пчеловода" от RASA, "Витаминку" Тимы Белорусских и дружно подпевали I'M OK вместе с питерской группой LITTLE BIG.
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