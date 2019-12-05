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Путин пообещал подумать над закреплением понятия "уличная медицина"
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РИА Новости

Путин пообещал подумать над закреплением понятия "уличная медицина"

15:39 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами волонтерского движения пообещал проработать возможность закрепления понятия "уличная медицина".
Одна из участниц встречи, Татьяна Авдеева из Челябинска, рассказала президенту об ее инициативе оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. Она рассказала главе государства, что создала проект "Другая медицина", пока что он работает только в Челябинске.
"Мы выезжаем на автомобиле на улицы города к бездомным. Мы оказываем первую доврачебную помощь, конечно, мы диагнозы не ставим, не лечим, но доврачебная помощь очень важна", - сказала она, добавив, что чаще всего волонтеры занимаются перевязками.
Обращаясь к президенту, девушка сообщила, что волонтеры, оказывающие такую помощь, являются "нелегалами". "У нас нет понятия "уличная медицина", - сказала она, добавив, что добровольцы готовы организовывать бригады и выезжать, чтобы не отрывать медиков от работы, но необходимо ввести юридический статус.
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"Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю. Нужно легализовать волонтерскую деятельность именно в этом сегменте", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что считает такой подход правильным. "Хотя правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, их социализировать, чтобы они назад вернулись в общество, это понятно. Но если такое (социальное явление – ред.) есть, а оно есть, с этим надо работать, в том числе, таким образом, как вы", - отметил глава государства. Он пообещал переговорить с правительством и подумать, как лучше реализовать эту инициативу.
Авдеева рассказала Путину, что сами бездомные с удовольствием пользуются такой доврачебной помощью, потому что зачастую не хотят попадать в лечебные учреждения.
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