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В Уфе умер один из пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой
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РИА Новости

В Уфе умер один из пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой

15:35 05.12.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
УФА, 5 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который столкнулся с автобусом в Уфе, скончался в больнице, ещё одна пострадавшая в ДТП находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
Ранее ГИБДД региона сообщала, что на западном обходе Уфы столкнулись автобус Ford, следовавший по маршруту Благовещенск-Уфа, и легковой автомобиль Chery. Сообщалось, что водитель и пассажир легкового автомобиля, а также водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Агентству в полиции рассказали, что в автобусе были два пассажира, они не пострадали.
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"Стало известно, что водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался. Пассажирка находится в тяжелом состоянии", - сообщили РИА Новости в башкирской полиции.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФМВД РФУфаПроисшествия
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