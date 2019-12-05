В Уфе умер один из пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой

Ранее ГИБДД региона сообщала, что на западном обходе Уфы столкнулись автобус Ford, следовавший по маршруту Благовещенск-Уфа, и легковой автомобиль Chery. Сообщалось, что водитель и пассажир легкового автомобиля, а также водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью. Агентству в полиции рассказали, что в автобусе были два пассажира, они не пострадали.