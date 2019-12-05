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Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова
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РИА Новости

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

15:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым.
"От телеканала "ТНТ" делегирован именно я, скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов", — сказал ведущий.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Онлайн
Вчера, 12:01
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам. Ключевые заявления
Затем он задал вопрос о конкурентной борьбе телевидения и интернета.
В ответ председатель правительства уточнил, правильно ли он понял, что другую пресс-конференцию, которая состоится в скором времени, посетит шоумен Гарик Харламов. Он имел в виду большую пресс-конференцию, которую традиционно проводит президент России. В этом году она назначена на 19 декабря.
В свою очередь, Батрутдинов сказал, что абсолютно правильно.
Премьер выразил мнение, что и телевидение, и интернет важны. Он также признался, что в силу специфики своей работы больше использует интернет, нежели телевидение, выразив уверенность, что такие пропорции сохранятся и в будущем.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Вчера, 14:39
Медведев пообщался с Эрнстом и Добродеевым после итогового интервью
Дмитрий Медведев в прямом эфире дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Премьер подвел итоги социально-экономического развития страны и работы кабинета министров в уходящем году. Кроме того, он рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством.
В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате: глава кабмина ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Каналы первого мультиплекса — "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "Россия К", "Карусель", "Матч ТВ", НТВ, ОТР, Пятый канал, "ТВ Центр". Во второй мультиплекс входят "Домашний", "Звезда", "Мир", "Муз-ТВ", "Пятница", РЕН ТВ, "Спас", СТС, "ТВ-3", ТНТ.
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Тимур БатрутдиновРазговор с Дмитрием МедведевымГарик Харламов (Игорь)Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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