Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Харламова

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов обменялся шутками с комедийным актером и телеведущим "ТНТ" Тимуром Батрутдиновым

"От телеканала "ТНТ" делегирован именно я, скорее всего, потому, что я так же, как и вы, являюсь частью известного в нашей стране дуэта. Я бы даже сказал — тандема. И в нашем тандеме вас обычно играю я. Ну, чтобы вы понимали, почему вопрос задаю я, а не Харламов", — сказал ведущий.

Затем он задал вопрос о конкурентной борьбе телевидения и интернета.

В ответ председатель правительства уточнил, правильно ли он понял, что другую пресс-конференцию, которая состоится в скором времени, посетит шоумен Гарик Харламов. Он имел в виду большую пресс-конференцию, которую традиционно проводит президент России. В этом году она назначена на 19 декабря.

В свою очередь, Батрутдинов сказал, что абсолютно правильно.

Премьер выразил мнение, что и телевидение, и интернет важны. Он также признался, что в силу специфики своей работы больше использует интернет, нежели телевидение, выразив уверенность, что такие пропорции сохранятся и в будущем.

Дмитрий Медведев в прямом эфире дал ежегодное итоговое интервью российским телеканалам. Премьер подвел итоги социально-экономического развития страны и работы кабинета министров в уходящем году. Кроме того, он рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством.