Киев торопит события, планируя выборы в Донбассе, заявили в ЛНР

"Украина при Зеленском уже наступала на эти грабли, когда брала на себя обязательства подготовить новый закон об особом статусе или изменения к нему, их обсудить, согласовать с представителями республик и принять. И все это до 31 декабря 2019 года. Сейчас им едва хватает времени просто пролонгировать действие закона об особом статусе. Стоит ли давать некие обещания, если у вас до вопроса о проведении выборов не просто куча, а Эверест обязательств?!" - добавил Мирошник.