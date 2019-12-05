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Киев торопит события, планируя выборы в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев торопит события, планируя выборы в Донбассе, заявили в ЛНР

15:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоДипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Киев торопит события, планируя выборы в Донбассе на 2020 год, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в Лондоне заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года.
"На мой взгляд, Ермак несколько торопит события пытаясь накалить атмосферу перед "нормандским саммитом"… Сначала необходимо договориться о действительном наполнении "особого статуса", полномочиях депутатов и руководителей в его рамках, а уж потом решать, как избирать и кого избирать", - заявил Мирошник.
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Он подчеркнул, что Киев ещё даже не приступал к работе над изменениями в закон об особом статусе Донбасса и отработке целого комплекса законов и подзаконных актов, обеспечивающих действие особого статуса.
"Украина при Зеленском уже наступала на эти грабли, когда брала на себя обязательства подготовить новый закон об особом статусе или изменения к нему, их обсудить, согласовать с представителями республик и принять. И все это до 31 декабря 2019 года. Сейчас им едва хватает времени просто пролонгировать действие закона об особом статусе. Стоит ли давать некие обещания, если у вас до вопроса о проведении выборов не просто куча, а Эверест обязательств?!" - добавил Мирошник.
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Андрей ЕрмакРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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