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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-05T16:30+0300
https://ria.ru/20191205/1562008836.html
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
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РИА Новости

Путин принял участие в акции "Елка желаний"

15:29 05.12.2019 (обновлено: 16:30 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России. 5 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума "Доброволец России". 5 декабря 2019
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вновь присоединился к добровольческой акции "Елка желаний": на стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний.
Оформленные в виде елочных шаров-открыток детские мечты были очень разными. Например, Иван Арзамасцев из Санкт-Петербурга мечтает побывать в Москве. Такое же желание у Ксении Тимченко из Нижегородской области. А Варвара Аверьянова из Тульской области мечтает попасть в Северную столицу, увидеть разводные мосты и побывать в "Эрмитаже". Софья Евдокимова из Оренбургской области мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.
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Удача улыбнулась Андрею Кочетову из Ставрополья - его желание оказаться в Красной Поляне в Сочи будет точно выполнено, так как открытку вытащил лично Путин.
Трехлетний Артем Голиков хотел бы прокатиться на настоящей пожарной машине. Глеб Праволюбов немного постарше, ему уже 6 лет, и он мечтает не просто прокатиться на таком автомобиле, а побывать в пожарной части и увидеть, как все работает. Серию "профориентированных" желаний продолжает мечта пятилетнего Александра Широкова, который мечтает побывать в роли машиниста поезда, и 10-летнего Матвея Джагарова, который хотел бы прокатиться по метро в кабине машиниста. А вот Демид Гончаров мечтает примерить на себя роль полицейского.
Многие дети хотят новых впечатлений. Например, 6-летний Федор Палов и 12-летний Никита Усиков мечтают побывать в цирке, оказаться за кулисами и подружиться с тигром, а заодно и с другими цирковыми животными. Семилетняя Алла Тер и четырехлетняя Юлия Орлова надеются увидеть морских животных на новогоднем шоу в "Москвариуме". Шестилетний Илья Потапов мечтал бы поплавать с дельфинами, 4-летняя Амина Карасова хотела бы посетить новогоднее шоу-сказку "Зайцы".
Шестилетняя Гульмаз Халеева из Татарстана мечтает со всей семьей сходить в аквапарк, а 16-летний Дмитрий Сидоров - поиграть в пейнтбол со своими друзьями. Но есть среди ребят и те, чьи мечты будет не так-то просто выполнить. Например, желание 6-летнего Демида Гоева, который хотел бы научиться кататься на коньках.
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Елки желаний

Такие "Елки желаний" установлены не только на тематическом стенде, но в государственных учреждениях, общественных организациях и коммерческих компаниях, в том числе в Государственной думе, Доме правительства РФ, в Сбербанке, в "Газпроме", Росатоме и многих других. Акция проходит с 3 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года.
На новогодних деревьях в разных точках размещено 2 тысячи желаний детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 3 до 17 лет), граждан с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет), людей, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума (в возрасте от 3 до 17 лет), детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.
В рамках акции благотворители не помогают с лечением или приобретением необходимого технического оборудования, лекарств, транспортных средств и прочего. Деды Морозы-добровольцы дарят волшебство и новогоднюю радость: среди потенциальных подарков - развивающие материалы и книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника, возможность встречи с кумирами, поездки в интересные места и многое другое.
За два дня деловой программы на Международном добровольческом форуме с "Елки желаний" были сняты и запушены в реализацию более 140 мечтаний. В прошлом году в рамках Международного форума добровольцев Путин также принял участие в проекте платформы "Россия - страна возможностей" "Мечтай со мной" и исполнил мечты пяти тяжелобольных детей.
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Новый год—2020Елка желанийВладимир ПутинСочиОбщество
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