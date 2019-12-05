Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия

Как он заявил на конференции в Лондоне, окружение Зеленского готово по итогам саммита "нормандской четверки" провести в стране конституционную реформу, но все изменения ограничатся вопросами децентрализации.
"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", — цитирует Ермака издание "Европейская правда".
Помощник президента также заявил, что после саммита Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса, а в 2020 году предложит изменения, касающиеся реализации "формулы Штайнмайера".
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Ермак подчеркнул, что эти меры будут возможны, только если саммит станет успешным. В противном случае у Киева есть "план Б", добавил политик.
Говоря о проведении выборов в Донбассе, помощник президента предположил, что они должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года.
Саммит в "нормандском формате" пройдет во Франции 9 декабря. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.