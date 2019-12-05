Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Помощник президента Помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность расширения полномочий неподконтрольных Киеву регионов Донбасса

Как он заявил на конференции в Лондоне, окружение Зеленского готово по итогам саммита "нормандской четверки" провести в стране конституционную реформу, но все изменения ограничатся вопросами децентрализации.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", — цитирует Ермака издание "Европейская правда"

Помощник президента также заявил, что после саммита Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса, а в 2020 году предложит изменения, касающиеся реализации "формулы Штайнмайера".

Ермак подчеркнул, что эти меры будут возможны, только если саммит станет успешным. В противном случае у Киева есть "план Б", добавил политик.

Говоря о проведении выборов в Донбассе, помощник президента предположил, что они должны пройти одновременно с местными выборами по всей Украине 31 октября 2020 года.

Саммит в "нормандском формате" пройдет во Франции 9 декабря. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.