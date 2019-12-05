В Афинах загорелась гостиница

Сообщение о пожаре в четырехзвездочной гостинице на проспекте Сингру поступило около 12.00 (13.00 мск), на место были направлены 12 машин и 35 пожарных. Сейчас пожар взят под частичный контроль, сообщили пожарные.

Пожарные эвакуировали шесть человек, в том числе в помощью выдвижных лестниц – трех. Сейчас они выясняют, есть ли в здании другие люди.