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В Афинах загорелась гостиница
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РИА Новости

В Афинах загорелась гостиница

15:26 05.12.2019 (обновлено: 15:27 05.12.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПожарная машина в Афинах
Пожарная машина в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пожарная машина в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 5 дек - РИА Новости. Гостиница Athenaeum Palace горит в Афинах, пожарные эвакуируют постояльцев, сообщила пожарная служба.
Сообщение о пожаре в четырехзвездочной гостинице на проспекте Сингру поступило около 12.00 (13.00 мск), на место были направлены 12 машин и 35 пожарных. Сейчас пожар взят под частичный контроль, сообщили пожарные.
Сайт newsit.gr сообщил, что возгорание началось на кухне на первом этаже, густой дым сразу же поднялся до седьмого этажа.
Пожарные эвакуировали шесть человек, в том числе в помощью выдвижных лестниц – трех. Сейчас они выясняют, есть ли в здании другие люди.
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АфиныВ мире
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