Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России

"Сербия должна признать Крым частью РФ. Мой сын Александр говорил об этом в парламенте, я много раз говорил об этом на телевидении и в парламенте, и мы не отступаемся от этого. Думаю, что и правящий режим вскоре примет такое решение, потому что на нас анонсировано усиленное давление американцев, - заявил лидер сербских радикалов. - Они давят на нас, чтобы мы ввели санкции в отношении РФ, прекратили дружественные отношения. Должен признаться, что президенту Александру Вучичу прилично удается устоять. Но я бы на его месте был жестче, решительные, а он все еще думает, что какое-то равновесие удастся достичь".