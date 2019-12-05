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Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России
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РИА Новости

Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России

15:24 05.12.2019 (обновлено: 15:29 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВоислав Шешель
Воислав Шешель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Воислав Шешель. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 дек – РИА Новости. Сербия должна признать Крым частью России, особенно вопреки усиленному давлению США, заявил лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель.
Крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента РФ Георгием Мурадовым прибыла в Белград в среду. В ее состав вошли представители крымского парламента и правительства, сенатор и депутат Госдумы от Крыма, а также представители национальных общин полуострова.
Днем крымскую делегацию в парламенте Сербии приняла зампредседателя заксобрания Верица Радета и ее однопартийцы из СРП во главе с Воиславом и Александром Шешелями.
"Сербия должна признать Крым частью РФ. Мой сын Александр говорил об этом в парламенте, я много раз говорил об этом на телевидении и в парламенте, и мы не отступаемся от этого. Думаю, что и правящий режим вскоре примет такое решение, потому что на нас анонсировано усиленное давление американцев, - заявил лидер сербских радикалов. - Они давят на нас, чтобы мы ввели санкции в отношении РФ, прекратили дружественные отношения. Должен признаться, что президенту Александру Вучичу прилично удается устоять. Но я бы на его месте был жестче, решительные, а он все еще думает, что какое-то равновесие удастся достичь".
Шешель подчеркнул, что "не верит" в возможность внешнеполитического баланса Белграда между Россией и Западом.
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В рамках двухдневнего визита крымчан состоится ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами Сербии, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ПолитикаВоислав ШешельСербияАлександр ВучичБелград (округ)Георгий МурадовГосдума РФВладимир ПутинСевастопольООНСША
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