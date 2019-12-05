В Калуге шесть пассажиров маршрутки госпитализировали после ДТП

Ранее УМВД по региону сообщило, что в четверг на улице Георгия Амелина маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По данным ведомства, пострадали семь человек, включая ребенка.
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ГУ МЧС по региону уточняет, что всего на момент ДТП в микроавтобусе находились 10 человек. Пострадали шестеро пассажиров: двое мужчин 1970 и 1993 годов рождения, трое женщин 1943, 1981 и 1995 годов рождения, а также мальчик 2007 года рождения.
"Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, у них ушибы и переломы", - сказала собеседница агентства.