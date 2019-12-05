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Путин вручил премию победителю конкурса "Доброволец России"
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РИА Новости

Путин вручил премию победителю конкурса "Доброволец России"

15:20 05.12.2019 (обновлено: 16:08 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручил награду победителю всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года" Инессе Клюкиной. 5 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин вручил награду победителю всероссийского конкурса Доброволец России-2019 в номинации Волонтер года Инессе Клюкиной. 5 декабря 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин вручил награду победителю всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года" Инессе Клюкиной. 5 декабря 2019
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция", которая начала работу в сентябре 2016 года в Казани. Ее участниками является молодёжь старше 18 лет с инвалидностью и без. Миссия студии - формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта было проведено 35 показов в 10 городах России, которые посетили более 6 тысяч зрителей.
Награды в различных номинациях также вручили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолет в кукурузном поле, Дамир Юсупов
Всероссийский конкурс "Доброволец России" проводится в 9 раз и является частью платформы "Россия - страна возможностей". В этом году на конкурс было подано более 28 тысяч заявок, а грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в 2018 году.
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