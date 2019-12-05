Путин вручил премию победителю конкурса "Доброволец России"

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция", которая начала работу в сентябре 2016 года в Казани. Ее участниками является молодёжь старше 18 лет с инвалидностью и без. Миссия студии - формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества. В рамках проекта было проведено 35 показов в 10 городах России, которые посетили более 6 тысяч зрителей.

Путин в хорошем настроении и с улыбкой встретил президента Сербии в Сочи pic.twitter.com/b8EYZ8klnr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2019

Награды в различных номинациях также вручили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолет в кукурузном поле, Дамир Юсупов