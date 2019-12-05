Индийский дипломат рассказал о ходе поставок С-400

В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.
"Все выполняется в сроки и в соответствии с согласованным графиком. Российская сторона активно сотрудничает, мы выполняем свои обязательства", — заявил дипломат, комментируя сроки поставок.
В ноябре генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что первый авансовый платеж от Индии уже состоялся, не уточнив его цифру.
5 июня, 09:47Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"