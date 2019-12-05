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2019-12-05T17:40+0300
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Индийский дипломат рассказал о ходе поставок С-400
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РИА Новости

Индийский дипломат рассказал о ходе поставок С-400

15:13 05.12.2019 (обновлено: 17:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Поставки российских комплектов С-400 в Индию проходят в согласованные сроки и по графику, сообщил РИА Новости заместитель главы миссии Индии в России Биная Сриканта Прадхан.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.

"Все выполняется в сроки и в соответствии с согласованным графиком. Российская сторона активно сотрудничает, мы выполняем свои обязательства", — заявил дипломат, комментируя сроки поставок.

В ноябре генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что первый авансовый платеж от Индии уже состоялся, не уточнив его цифру.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
4001004
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С-400 «Триумф»РособоронэкспортРоссияИндияВ мире
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