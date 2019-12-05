В Роспечати назвали переезд ярмарки Non/fiction из ЦДХ новой эпохой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский заявил, что для ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№21, которая впервые за годы своего существования пройдет в московском Гостином Дворе, наступает новая эпоха.
Ярмарка non/fiction проходит в Москве с 5 по 9 декабря, в ее основной программе более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, дискуссии и презентации новинок.
До прошлого года местом ее проведения был Центральный Дом Художника на Крымском валу, который в этом году перешел в ведение Третьяковской галереи. Книжный фестиваль организован на новой площадке - в Гостином Дворе, что позволило увеличить количество участников и дискуссионных площадок.
"Действительно, новая эпоха начинается в жизни ярмарки non/fiction, потому что, когда она проходила в здании Центрального Дома Художника, мы помним, что атмосфера там была прекрасная, но очень скученная, воздуха всегда не хватало. В этом большом, объемном здании присутствуют стенды около 300 издательств, и на ярмарку приехали гости почти из 30 стран мира", - сказал Сеславинский на торжественном открытии ярмарки.
Он отметил, что с особой теплотой на ярмарке в этом году приветствуют Израиль, с которым Россию связывают тесные культурные и книжные связи.
"Думаю, что каждый найдет себе книжку по душе, ведь в нашей стране за год издается примерно около 120 тысяч наименований книг общим тиражом около 450 миллионов экземпляров. Это немаленькая цифра", - заключил глава Роспечати.