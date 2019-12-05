В Роспечати назвали переезд ярмарки Non/fiction из ЦДХ новой эпохой

"Действительно, новая эпоха начинается в жизни ярмарки non/fiction, потому что, когда она проходила в здании Центрального Дома Художника, мы помним, что атмосфера там была прекрасная, но очень скученная, воздуха всегда не хватало. В этом большом, объемном здании присутствуют стенды около 300 издательств, и на ярмарку приехали гости почти из 30 стран мира", - сказал Сеславинский на торжественном открытии ярмарки.