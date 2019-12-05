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Эксперт оценил перспективы встречи "нормандской четверки"
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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы встречи "нормандской четверки"

15:02 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Встреча в "нормандском формате" на высшем уровне в Париже покажет, насколько Россия и Украина готовы к миру, но вряд ли на данном этапе приведет к урегулированию конфликта на Донбассе, сказал РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.
Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже 9 ноября.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
4 декабря, 09:58Сказано в эфире
"Нет четкой политики". Политолог оценил планы Зеленского по ДонбассуПрезидент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, есть Минские соглашения, в которых все давно прописано.
"Тот факт, что встреча состоится, - уже успех для французской дипломатии. Вспомним об инициативах, принятых Парижем с лета, - восстановление прав России в рамках ПАСЕ, встреча в Брегансоне, - они привели в конечном итоге к проведению саммита. Встреча в Париже позволит увидеть, в какой мере Россия и Украина готовы к заключению миру, и будет ли в Москве преобладать статус кво или нет", - сказал собеседник агентства.
"При этом я не считаю, что на данном этапе эта встреча может привести к урегулированию конфликта", - добавил эксперт.
По его словам, "во-первых, мы остаемся в логике Минских соглашений, которых украинцы не хотят".
Во-вторых, есть сомнения в способности президента Украины Владимира Зеленского реализовать решения, которые могут быть приняты на встрече, продолжил Деланоэ.
"Украинский президент сталкивается с сильным сопротивлением на Украине со стороны групп, которые полагают, что даже согласие вести переговоры с Россией уже является актом капитуляции. В-третьих, существует риск расхождения в интерпретациях "формулы Штайнмайера" между Россией и Украиной. Наконец, в самих провозглашенных республиках (ДНР и ЛНР) среди их руководителей и населения существует настороженность по вопросу возращения в лоно Украины", - отметил он.
Вадим Пристайко
4 декабря, 09:26
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
Деланоэ полагает, что единственный вопрос, по которому может быть конкретный прогресс, - это вопрос газа. "Ожидается, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят этот вопрос в Париже. Как минимум, они могли договориться о "зимнем пакете" ("зимний пакет")", - сказал он.
Вместе с тем эксперт считает, что если после саммита в Париже будет достигнут прогресс на местности, который приведет к деэскалации уже зимой, тогда может "возникнуть вопрос о снятии некоторых санкций Евросоюза в июне 2020 года".
По его мнению, определенный шаг может касаться отмены санкций против отдельных лиц и российских парламентариев. "Тем не менее, следует помнить, что столкновения до сих пор происходят на Донбассе вдоль линии разграничения, за пределами трех "тестовых зон", - заключил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:14
Зеленский предложит Раде продлить "особый статус" Донбасса
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"Нормандская четверка"Донецкая Народная РеспубликаЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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