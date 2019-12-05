Эксперт оценил перспективы встречи "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Встреча в "нормандском формате" на высшем уровне в Встреча в "нормандском формате" на высшем уровне в Париже покажет, насколько Россия и Украина готовы к миру, но вряд ли на данном этапе приведет к урегулированию конфликта на Донбассе , сказал РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в Париже 9 ноября.

"Тот факт, что встреча состоится, - уже успех для французской дипломатии. Вспомним об инициативах, принятых Парижем с лета, - восстановление прав России в рамках ПАСЕ, встреча в Брегансоне, - они привели в конечном итоге к проведению саммита. Встреча в Париже позволит увидеть, в какой мере Россия и Украина готовы к заключению миру, и будет ли в Москве преобладать статус кво или нет", - сказал собеседник агентства.

"При этом я не считаю, что на данном этапе эта встреча может привести к урегулированию конфликта", - добавил эксперт.

По его словам, "во-первых, мы остаемся в логике Минских соглашений, которых украинцы не хотят".

Во-вторых, есть сомнения в способности президента Украины Владимира Зеленского реализовать решения, которые могут быть приняты на встрече, продолжил Деланоэ.

"Украинский президент сталкивается с сильным сопротивлением на Украине со стороны групп, которые полагают, что даже согласие вести переговоры с Россией уже является актом капитуляции. В-третьих, существует риск расхождения в интерпретациях "формулы Штайнмайера" между Россией и Украиной. Наконец, в самих провозглашенных республиках (ДНР и ЛНР) среди их руководителей и населения существует настороженность по вопросу возращения в лоно Украины", - отметил он.

Деланоэ полагает, что единственный вопрос, по которому может быть конкретный прогресс, - это вопрос газа. "Ожидается, что Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят этот вопрос в Париже. Как минимум, они могли договориться о "зимнем пакете" ("зимний пакет")", - сказал он.

Вместе с тем эксперт считает, что если после саммита в Париже будет достигнут прогресс на местности, который приведет к деэскалации уже зимой, тогда может "возникнуть вопрос о снятии некоторых санкций Евросоюза в июне 2020 года".