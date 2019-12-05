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Новый год—2020
2019-12-05T15:09+0300
https://ria.ru/20191205/1562007302.html
Медведев рассказал, как будет встречать Новый год
https://cdn24.img.ria.ru/images/156199/58/1561995802_0:256:3072:1984_1036x0_80_0_0_63e1f85317b20e4bfd15c1f4c3a165bf.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал, как будет встречать Новый год

15:00 05.12.2019 (обновлено: 15:09 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что будет встречать Новый год с семьей и друзьями, как это делает 99 процентов населения России.

"Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99 процентов нашего населения", — сказал премьер-министр в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.

"Ничего удивительного в этом нет, мне кажется, это хорошая семейная домашняя традиция", — заметил он.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
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