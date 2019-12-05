Медведев рассказал, как будет встречать Новый год

"Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99 процентов нашего населения", — сказал премьер-министр в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.