Медведев рассказал, как будет встречать Новый год

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что будет встречать Новый год с семьей и друзьями, как это делает 99 процентов населения России.
"Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99 процентов нашего населения", — сказал премьер-министр в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам.
Медведев рассказал, что 31 декабря будет смотреть новогоднее обращение Путина pic.twitter.com/jAGN5QSpAH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 декабря 2019 г.
"Ничего удивительного в этом нет, мне кажется, это хорошая семейная домашняя традиция", — заметил он.