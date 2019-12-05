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В Турции считают неизбежным обновление стратегии безопасности НАТО
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РИА Новости

В Турции считают неизбежным обновление стратегии безопасности НАТО

14:56 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно на фоне угроз в отношении Турции, сказал турецкий вице-президент Фуат Октай в четверг, комментируя итоги прошедшего накануне саммита НАТО в Лондоне.
"Обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно, учитывая угрозы для нашей страны. Саммит лидеров НАТО в Лондоне вновь продемонстрировал значимость миссии альянса. Президент Турции (Тайип Эрдоган - ред.) призвал союзников придерживаться искренней позиции по взаимодействию в борьбе с терроризмом", - сказал Октай, выступая в Анкаре. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, не стоит забывать, что границы Турции - это и границы НАТО. Вице-президент Турции призвал союзников Анкары по альянсу к солидарности в борьбе с общими вызовами.
Ранее в Анкаре неоднократно критиковали союзников по НАТО, в частности США и Францию, за поддержку сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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