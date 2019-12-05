В Турции считают неизбежным обновление стратегии безопасности НАТО

"Обновление стратегии безопасности НАТО неизбежно, учитывая угрозы для нашей страны. Саммит лидеров НАТО в Лондоне вновь продемонстрировал значимость миссии альянса. Президент Турции (Тайип Эрдоган - ред.) призвал союзников придерживаться искренней позиции по взаимодействию в борьбе с терроризмом", - сказал Октай, выступая в Анкаре. Его цитирует агентство Anadolu.
По его словам, не стоит забывать, что границы Турции - это и границы НАТО. Вице-президент Турции призвал союзников Анкары по альянсу к солидарности в борьбе с общими вызовами.
Ранее в Анкаре неоднократно критиковали союзников по НАТО, в частности США и Францию, за поддержку сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
4 декабря, 17:43Участники саммита НАТО не обсуждали покупку Турцией С-400