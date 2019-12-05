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В Одессе приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже
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РИА Новости

В Одессе приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже

14:52 05.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
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Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Спасатели приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже в Одессе, идет подготовка к поисково-спасательным работам, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
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"Работы по ликвидации пожара продолжаются. Продолжаются работы по разбору конструкций, а также подготовка к проведению поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
По данным ведомства, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления, открытого огня не наблюдается.
В свою очередь глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что спасатели пока разбирают каменные глыбы у входа. "Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и то, можно ли зайти внутрь спасателям", - написал Куцый на своей странице в Facebook.
Губернатор добавил, что к работам также привлекли бригаду быстрого реагирования Красного креста.
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