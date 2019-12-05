В Одессе приступили к разбору завалов на месте пожара в колледже

"Работы по ликвидации пожара продолжаются. Продолжаются работы по разбору конструкций, а также подготовка к проведению поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В свою очередь глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что спасатели пока разбирают каменные глыбы у входа. "Мы привлекли к процессу ликвидации последствий экспертов из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и то, можно ли зайти внутрь спасателям", - написал Куцый на своей странице в Facebook.