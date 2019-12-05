Медведев подарил юной журналистке альбом с фотографиями

В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате - Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.

В ходе интервью юная журналистка поинтересовалась у премьера, как он будет отмечать Новый год и какое желание загадает.