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Медведев подарил юной журналистке альбом с фотографиями
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РИА Новости

Медведев подарил юной журналистке альбом с фотографиями

14:50 05.12.2019 (обновлено: 14:59 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет автограф в книге для ведущей канала "Карусель" Ани Тадыщенко после интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оставляет автограф в книге для ведущей канала Карусель Ани Тадыщенко после интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после ежегодного итогового интервью российским телеканалам подарил юной журналистке с канала "Карусель" Анне Тадыщенко фотоальбом с фотографиями из регионов России.
В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате - Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
В ходе интервью юная журналистка поинтересовалась у премьера, как он будет отмечать Новый год и какое желание загадает.
Премьер перед тем, как вручить ей фотоальбом, расписался в нем. Кадры опубликованы в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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