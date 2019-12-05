Медведев подарил юной журналистке альбом с фотографиями

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после ежегодного итогового интервью российским телеканалам подарил юной журналистке с канала "Карусель" Анне Тадыщенко фотоальбом с фотографиями из регионов России.
В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате - Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
В ходе интервью юная журналистка поинтересовалась у премьера, как он будет отмечать Новый год и какое желание загадает.
Премьер перед тем, как вручить ей фотоальбом, расписался в нем. Кадры опубликованы в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.