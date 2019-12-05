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Медведев заявил, что использует интернет больше, чем телевидение
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РИА Новости

Медведев заявил, что использует интернет больше, чем телевидение

14:50 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в силу специфики своей работы больше использует интернет, нежели телевидение, и выразил уверенность, что такие пропорции сохранятся и в будущем.
"Я в большей степени использую интернет, но не потому что я не смотрю телевидение. Просто в силу понятных причин мне проще залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Но это специфика моей работы. Уверен, что эти пропорции плюс-минус будут соблюдаться и дальше", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Комментируя борьбу за аудиторию между телевидением и интернетом, премьер-министр указал, что телевидение обладает большей глубиной проникновения. "Если говорить о мобильности источников информации, если говорить о целевой аудитории - интернету нет конкуренции, потому что каждый найдет что-то для себя", - отметил он.
Кроме того, продолжил Медведев, степени верификации новостей на ТВ выше. "Применительно к интернету ситуация принципиально другая. Степень верификации в ряде случаев стремится к нулю. Но можно смоделировать, сконструировать событие и запустить его в обиход - то, что наш приятель за океаном все время называет fake news. Это же реально существующая история. Поэтому важна и та, и другая среда", - добавил председатель правительства.
"Последнее, что я хочу сказать на эту тему - очень многие интернет-технологии, находки, творческие решения проникают в телевизор. Очевидно, что интернет качественным контентом, как принято говорить среди телевизионщиков, в значительной степени обязан телевизионщикам. Потому что именно здесь такой качественный контент появляется, а потом это уже появляется в интернет-среде. Так что победила дружба. Самое главное, на самом деле, и это очень правильно, чтобы и там и там это было", - заключил Медведев.
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