Медведев заявил, что использует интернет больше, чем телевидение

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в силу специфики своей работы больше использует интернет, нежели телевидение, и выразил уверенность, что такие пропорции сохранятся и в будущем.

"Я в большей степени использую интернет, но не потому что я не смотрю телевидение. Просто в силу понятных причин мне проще залезть в гаджет или посмотреть в компьютере те же самые новости. Но это специфика моей работы. Уверен, что эти пропорции плюс-минус будут соблюдаться и дальше", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире

Комментируя борьбу за аудиторию между телевидением и интернетом, премьер-министр указал, что телевидение обладает большей глубиной проникновения. "Если говорить о мобильности источников информации, если говорить о целевой аудитории - интернету нет конкуренции, потому что каждый найдет что-то для себя", - отметил он.

Кроме того, продолжил Медведев, степени верификации новостей на ТВ выше. "Применительно к интернету ситуация принципиально другая. Степень верификации в ряде случаев стремится к нулю. Но можно смоделировать, сконструировать событие и запустить его в обиход - то, что наш приятель за океаном все время называет fake news. Это же реально существующая история. Поэтому важна и та, и другая среда", - добавил председатель правительства.