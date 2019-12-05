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В Париже началось шествие "желтых жилетов"
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РИА Новости

В Париже началось шествие "желтых жилетов"

14:43 05.12.2019
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© REUTERS / Charles PlatiauПротестующие во время демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже
Протестующие во время демонстрации движения желтых жилетов в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Протестующие во время демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Участники движения "желтых жилетов" начали шествие по центру Парижа, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшись на площади Клиши, несколько десятков активистов начали шествие по бульвару Клиши на восток столицы. Как поясняют участники акции, к 14.00 (16.00 мск) они намерены дойти до Восточного вокзала, где начнется массовая демонстрация против пенсионной реформы.
Шествие охраняют полицейские, они не мешают движению протестующих. "Желтые жилеты" толкают впереди себя высокую инсталляцию по мотивам картины "Свобода, ведущая народ" - снизу красуется надпись "Это не забастовка, а президентское крушение". Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.
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