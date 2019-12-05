В Париже началось шествие "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Участники движения "желтых жилетов" начали шествие по центру Парижа, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшись на площади Клиши, несколько десятков активистов начали шествие по бульвару Клиши на восток столицы. Как поясняют участники акции, к 14.00 (16.00 мск) они намерены дойти до Восточного вокзала, где начнется массовая демонстрация против пенсионной реформы.
Шествие охраняют полицейские, они не мешают движению протестующих. "Желтые жилеты" толкают впереди себя высокую инсталляцию по мотивам картины "Свобода, ведущая народ" - снизу красуется надпись "Это не забастовка, а президентское крушение". Проезжающие автомобили приветствуют их гудками.