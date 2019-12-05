В Париже началось шествие "желтых жилетов"

Собравшись на площади Клиши, несколько десятков активистов начали шествие по бульвару Клиши на восток столицы. Как поясняют участники акции, к 14.00 (16.00 мск) они намерены дойти до Восточного вокзала, где начнется массовая демонстрация против пенсионной реформы.