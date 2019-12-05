Медведев пообщался с Эрнстом и Добродеевым после итогового интервью

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после ежегодного итогового интервью российским телеканалам пообщался с руководителями "Первого канала" и ВГТРК Константином Эрнстом и Олегом Добродеевым, кадры появились в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате - Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
Премьер уделил внимание экономической ситуации в стране, отметив, что по итогам года инфляция составит 3,8%, рост ВВП – 1,3-1,5%, а доходы россиян вырастут на 0,2-0,3%.
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