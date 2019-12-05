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Медведев пообщался с Эрнстом и Добродеевым после итогового интервью
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РИА Новости

Медведев пообщался с Эрнстом и Добродеевым после итогового интервью

14:39 05.12.2019 (обновлено: 14:45 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом интервью российским телеканалам
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев после ежегодного итогового интервью российским телеканалам пообщался с руководителями "Первого канала" и ВГТРК Константином Эрнстом и Олегом Добродеевым, кадры появились в официальном аккаунте правительства РФ в Instagram.
В этом году итоговое интервью прошло в обновленном формате - Медведев ответил на вопросы журналистов 20 телеканалов первого и второго мультиплексов.
Премьер уделил внимание экономической ситуации в стране, отметив, что по итогам года инфляция составит 3,8%, рост ВВП – 1,3-1,5%, а доходы россиян вырастут на 0,2-0,3%.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
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Разговор с Дмитрием МедведевымПервый канал. Всемирная сетьДмитрий МедведевПервый канал (телеканал)ВГТРККонстантин ЭрнстОлег ДобродеевРоссияЭкономикаПолитика
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