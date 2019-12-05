В МВД уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.