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В МВД уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге
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РИА Новости

В МВД уточнили количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

14:38 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Водитель маршрутки въехал в опору освещения в Калуге, семь человек получили травмы, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что на улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек. Первоначально сообщалось, что в ДТП погиб ребенок, но по уточненным данным, он жив, получил травмы.
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"Водитель маршрутного транспортного средства Mercedes допустил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали семь человек, один из них ребенок. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения областного центра", - сказала собеседница.
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УМВД РФКалугаПроисшествия
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