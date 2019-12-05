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В Уфе три человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой
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РИА Новости

В Уфе три человека пострадали при столкновении автобуса с иномаркой

14:35 05.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 5 дек - РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса с легковым автомобилем в Уфе, сообщили в УГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, авария произошла около 14.00 (12.00 мск) на западном обходе Уфы. Столкнулись автобус Ford, следовавший по маршруту Благовещенск-Уфа, и легковой автомобиль Chery.
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"Известно, что двое пассажиров легкового автомобиля и водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МВД по региону РИА Новости сообщили, что "в автобусе были два пассажира, они не пострадали".
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