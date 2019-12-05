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Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России
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РИА Новости

Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России

14:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно делать все, чтобы российские ученые не уезжали из страны.
"Само по себе намерение уехать не является предосудительным. Вопрос - зачем? И на сколько? Если человек хочет посмотреть мир и заработать какие-то деньги, мы не можем его держать. С другой стороны, очевидно, что нужно делать все, чтобы ученые-специалисты оставались у нас. У нас по статистике в прошлом году уехало 58 тысяч человек. 95% уехали на срок не более полугода. Может быть, кто-то останется на более длительный срок, но, тем не менее, это все-таки временный отъезд. Только небольшая часть планировала переехать навсегда, и то не факт, что они там останутся", - заявил Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.
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Премьер-министр отметил, что для ученых в России есть гранты, объем которых растет, существуют премии.
"Надо обычные задачи решать. Молодые ученые мне часто говорят: в последнее время и зарплату подняли вроде бы, и квартиры дают. Я лично занимался тем, чтобы в Академию наук продвинулась программа для молодых ученых, и сейчас она там неплохо реализуется. Но вопрос не только в жилье и в зарплате. Дайте пробирки, условно. Потому что у нас к этому доступ гораздо хуже, чем там. Он (ученый) заказал себе что-то, и через три дня ему привезли из лаборатории, а у нас на это уходят месяцы", - отметил Медведев.
Премьер-министр напомнил, что есть отдельный национальный проект "Наука", в который заложено порядка 300 миллиардов рублей.
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