РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T15:17+0300
https://ria.ru/20191205/1562005232.html
В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156087/99/1560879936_0:0:3145:1770_1036x0_80_0_0_ace0863e47375ece22e85238087d8304.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе

14:31 05.12.2019 (обновлено: 15:17 05.12.2019)
7077
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. Взрыв боеприпасов произошел на позициях украинских силовиков в районе подконтрольного им населенного пункта Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы и средства на линии боевого соприкосновения. В районе населенного пункта Новозвановка на позиции 72 бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля "Урал" с боеприпасами", — заявил Филипоненко на брифинге.

Военнослужащий Донецкой Народной Республики держит воинский билет и избирательные листы для голосования на выборах в ДНР
Вчера, 14:30
В Киеве призвали провести выборы в Донбассе одновременно с украинскими
По данным Народной милиции ЛНР, во время разгрузки боеприпасов "одна из укладок сдетонировала" и произошел взрыв. В оборонном ведомстве республики заявили, что у них есть сведения о четверых погибших и двух раненых украинских силовиках.
8407361
Обсудить 3
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Какая приятная новость. Карателями меньше стало
5 декабря, 15:06
Ю.Юрий .
900100
Рекомендуем
Донбасс
В ДНР обеспокоены запросом Киева продлить сроки работ в Донбассе
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Украинские военнослужащие
В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса
Помощник президента Украины Андрей Ермак
Киев призвал сменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал о проекте решения "нормандского саммита"
Донбасс во время боевых действий
Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Украинские военные
В ЛНР зафиксировали ведение огня силовиками по своим позициям
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР прокомментировали планы Киева по выборам в Донбассе
Компьютер
Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР
Рабочий на газовой станции на Украине
Глава "Нафтогаза" заявил о взыскании $2,1 млрд с "Газпрома"
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
Лента новостейМолния