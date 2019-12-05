В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков в Донбассе

"Украинские силовики, используя относительную тишину, продолжают наращивать силы и средства на линии боевого соприкосновения. В районе населенного пункта Новозвановка на позиции 72 бригады ВСУ отмечается прибытие двух единиц БТР-70 и одного грузового автомобиля "Урал" с боеприпасами", — заявил Филипоненко на брифинге.

По данным Народной милиции ЛНР, во время разгрузки боеприпасов "одна из укладок сдетонировала" и произошел взрыв. В оборонном ведомстве республики заявили, что у них есть сведения о четверых погибших и двух раненых украинских силовиках.